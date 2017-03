Meurtre d'une journaliste de 33 ans à Paris : la police lance un nouvel appel à témoins

Ce nouvel appel à témoins intervient alors que le principal suspect pourrait être libéré prochainement. "Son régime légal de détention expire fin mai. Par ailleurs, cet individu a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés", précise la source à notre rédaction.





Contacté ce mardi, l'avocat de la famille de la journalist indique qu'il n'était "pas du tout au courant de la diffusion de ce nouvel appel à témoins avant qu'il ne soit relayé dans la presse" et se dit "un peu surpris".





Toutefois, Me Saint-Pierre tient à préciser que cet appel pourrait être très utile. "Le juge d'instruction et les policiers ne veulent négliger aucune possibilité et il est déjà arrivé que des appels à témoins même tardifs permettent d'obtenir des renseignements qui, de fil en aiguille, aboutissent à un résultat tangible".





Concernant les parents de la jeune femme, l'avocat fait savoir qu'ils sont "partagés entre le souhait d'un procès qui révèle une réalité, qui n'est pas totalement démontrée et la douleur d'un procès qui évoquerait la mémoire de leur fille et les troubles de personnalité qui l'ont perturbée". Dépressive et souffrant de troubles bipolaires, Caroline C. avait été soignée quelques mois auparavant à l'hôpital Bichat (10e).





Toute personne susceptible de détenir des éléments est invitée à contacter la préfecture de Paris au 0 800 00 27 08 (numéro vert) ou par mail à pppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr