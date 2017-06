Meurtre dans le XVe arrondissement de Paris : le suspect arrêté et écroué

Un homme âgé de 26 ans a été mis en examen pour meurtre et écroué mardi dans l'enquête sur la mort d'un jeune homme tué par balles quelques jours plus tôt dans un parc de la capitale, ont indiqué des sources policière et judiciaire jeudi soir.





Le 23 juin, en début de soirée, la victime avait été tuée par arme à feu Cité des Périchaux dans le 15e arrondissement de Paris, par un tireur qui avait pris la fuite.