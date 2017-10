Meurtre de Sophie Lionnet : "Chaque nuit, j'imagine le calvaire que ma fille a pu vivre"

Un mois après la mort de Sophie Lionnet, une jeune fille au pair française de 21 ans dont le corps a été retrouvé calciné dans le jardin d'une propriété à Londres, sa mère se confie. Dans L’Yonne Républicaine, Catherine Devallonné revient sur le meurtre présumé de sa fille pour lequel un couple de Français qui l’avait employée a été inculpé.





"Six policiers ont frappé à la porte dans la nuit du 21 au 22 septembre. Il était 2 h 45. J’ai tout de suite compris que quelque chose de grave était arrivé à Sophie. J’ai fait un début de malaise", raconte-t-elle au journal local. Sa fille avait quitté l’appartement de Paron (Yonne) début 2016 pour être jeune fille au pair à Londres. "On ne sait pas de quoi elle est morte. Je ne dors plus. Chaque nuit, j’imagine le calvaire qu’elle a pu vivre. Je suis en pleine dépression", explique cette mère qui tente de rester debout pour ses deux autres enfants, dont le petit dernier est âgé de 7 ans et à qui "Sophie manque énormément"