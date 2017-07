Gers : une fillette de 2 ans et demi échappe à la vigilance de ses parents dans un camping et se noie

Tout l'après-midi, les secours ont passé au peigne fin les environs, avant de faire la macabre découverte. Ce lundi vers 13h, les parents d'une fillette de deux ans et demi ont signalé aux gendarmes la disparition de leur enfant. Cette dernière a échappé à leur vigilance alors que toute la famille - les deux parents et les six enfants, originaires de l'Eure, résidaient dans ce camping de Mirande (dans le Gers) depuis dimanche.





Selon nos informations, le corps sans vie de l'enfant a finalement été retrouvé dans la soirée, vers 22h, dans la rivière qui borde le camping. C'est un chien de recherche qui a fait la triste découverte. Selon les premières constatations, le fillette se serait noyée.