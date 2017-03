"Mon fils n'a jamais été un terroriste" : le père de l'assaillant d'Orly témoigne

"Mon fils n'a jamais été un terroriste" : le père l’homme qui s’est attaqué samedi à des militaires de l’opération Sentinelle à l’aéroport d’Orly avant d’être abattu a livré au micro d’Europe 1 quelques éléments sur la personnalité de son fils.





Selon lui, Ziyed Ben Belgacem avait plutôt un profil de voyou dépravé que d’auteur d’attentats. "Jamais il n’a fait la prière", a-t-il expliqué à l’issue de sa garde à vue. "Et il boit. Et sous l'effet de l'alcool et du cannabis, voilà où on arrive."