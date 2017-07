PHOTOS - Mont Blanc : de nouveaux restes humains ressurgissent d'un glacier

"Je retrouve souvent des morceaux de scalp, de mâchoires.” Daniel Roche a une passion toute particulière : depuis quatorze ans, ce Lyonnais sillonne le glacier des Bossons à la recherche de traces de deux crashs d’avion d'Air India, survenus en 1950 et en 1966. Jeudi, il a fait une nouvelle découverte, de taille : "Je n'avais jamais retrouvé de restes humains aussi importants”, témoigne-t-il auprès de l’AFP. En l’occurence, “une main, fine et entière, parcheminée, et un morceau de jambe, la partie supérieure".