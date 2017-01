Montpellier : condamné pour conduite en état d'ivresse sur une simple délation

"Maintenant, il suffit d'appeler la police quand on voit quelqu'un faire un excès de vitesse, quand on voit quelqu'un avec les yeux rougis, quand quelqu'un n'a pas bouclé sa ceinture... C'est cela, ce jugement." Maître Ludovic Para est remonté. Avocat de Jérémy, il ne peut que constater la décision de la cour d'appel de Montpellier, le 12 décembre dernier : cinq cents euros d'amende et une suspension de son permis de conduire pour six mois.





Jérémy a donc été condamné pour conduite en état d'ivresse, sur le simple témoignage de cette femme, sans même avoir soufflé dans un éthylotest, sans preuve. "Le témoin, capital dans cette affaire n'est même pas venu à la barre. Elle s'est contentée de faire une déclaration aux policiers ce soir-là. Elle dit que je sentais l'alcool. Mais comment peut-on sentir l'alcool à 30 m ?", s'interroge encore Jérémy.





L'avocat redoute que cette condamnation ne fasse jurisprudence, rapporte Le Parisien : "C'est une première en France que des juges tiennent compte d'une simple délation. C'est la porte ouverte à tous les abus alors que les jugements sont prononcés sur les faits réels vérifiés. Demain, va-t-on accepter le témoignage de personnes qui vont relever des excès de vitesse sur l'autoroute ?"