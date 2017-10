Montpellier : il s’accuse d’avoir agressé et tué un enfant, mais aucune disparition n’est signalée

Ecroué, le mis en examen a déjà été condamné trois fois pour des délits routiers et deux fois pour des appels malveillants. Il vivait seul, ne travaillait pas et partageait sa vie entre son domicile et des chambres d’hôtel.





Un psychiatre a été dépêché auprès de lui et en a conclu qu’il était responsable et n’était "pas délirant". "Toutes les hypothèses sont ouvertes", a annoncé le procureur. Une information judiciaire pour "agression sexuelle sur mineur" et "enlèvement et séquestration d’un mineur suivie de mort" a été ouverte.