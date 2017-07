Montpellier : un nourrisson tombe du porte-bébé et se tue, son père condamné

Y a-t-il eu maladresse ? Négligence ? Ou les deux à la fois ? Le tribunal de Montpellier, lui, a tranché en condamnant un père de famille à six mois de prison avec sursis pour l'homicide involontaire de son propre enfant. Comme le rapporte le Midi-Libre, les faits s'étaient déroulés le 25 août 2012 : un jeune père de 29 ans passe ses vacances avec sa compagne et son petit garçon à La Grande-Motte (Hérault). Au retour de la plage, alors qu'il tente de retirer son porte-bébé, son nourrisson chute lourdement sur le carrelage de la chambre.





Paniqué par sa bévue, il ne dit rien à sa compagne et ne prévient pas les secours. Malheureusement, son bébé mourra quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Pour la justice, une chose est sûre, le manque de réaction du père n'a pu qu'envenimer la situation. D'autant que les médecins ont rapidement détecté que la cause de la mort était traumatique.