Montreuil : une femme poignardée à mort alors qu'elle prenait des photos

Interrogé par Le Parisien, le gérant du magasin Speedy, situé aux abords de la scène de crime raconte : "J’ai entendu un cri de femme, puis on a vu un homme âgé sortir de la rue Marcel-Dufriche avec un grand couteau à la main. Il menaçait les passants et faisait des allers-retours entre la victime et le mur de la halle Marcel-Dufriche. La police est arrivée très vite". Il n'a pas vu la victime et on ignore encore s'il s'agit d'une habitante de la commune ou d'une touriste.