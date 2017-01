Morbihan : la "nounou" chargée de s’occuper de Babe tue la truie et la congèle

FAIT DIVERS – Une femme de 47 ans a été mise en examen mercredi à Vannes pour "abattage d’un animal dans des conditions illicites" et "abus de confiance". La quadragénaire est soupçonnée d’avoir tué une jeune truie dont on lui avait provisoirement confié la garde et de l’avoir congelée dans le but de la manger.