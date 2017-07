Bébés retrouvés congelés à Lorient : la mère avoue les avoir étouffés à leur naissance en 1998, 1999 et 2003

Le premier corps a été découvert par l'un des membres de l'équipage du bateau L'Héliotrope mardi, vers 17h30, à Lorient (Morbihan). Il était dissimulé dans un sac en plastique et entreposé dans un congélateur. Les deux autres ont été retrouvés un peu plus tard dans la soirée au domicile de la principale suspecte, une femme âgée de 50 ans et employée de la Scapêche, armateur de pêche. Ils étaient également enveloppés dans des sacs en plastique et dissimulés dans le congélateur.