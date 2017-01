Morbihan : un plaisancier forcé de passer le nouvel An seul sur une île après une panne de moteur

Cette mésaventure s'inscrit quelque part entre Robinson Crusoe et celle de Jean-Claude Duss, bloqué sur son télésiège. En temps normal, rejoindre la terre depuis l'île aux Moines dans le Morbihan ne prend que très peu de temps. Sauf quand des imprévus climatiques et techniques vous empêchent de voir à plus de quelques dizaines de centimètres. C'est la mésaventure survenue à un médecin du Morbihan, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. C'est le Telegramme qui relate cette histoire un peu insolite.





Bloqué sur une île, l'homme a essuyé déconvenues sur déconvenues pour rentrer chez lui : une véritable accumulation de malchances s'est abattue sur ce quinquagénaire. L'homme n'a pu regagner la terre ferme après qu'une panne de bateau et un épais brouillard l'ont empêché de regagner le port, pour le réveillon du jour de l'An. Il n'a même pas pu donner l'alerte : la batterie de son téléphone portable était à plat.