Mort d'Adama Traoré : asphyxie ou problème cardiaque ? Ce que contient vraiment l'expertise

La première autopsie avait conclu à une "absence de cause immédiate au décès", mais identifié un "syndrome asphyxique" et des "lésions d'allure infectieuse". Dans sa communication, jugée "partielle et partiale" par Me Bouzrou, le procureur de Pontoise n'avait alors pas mentionné cette asphyxie mais invoqué une "infection très grave" pour expliquer la mort du jeune homme. La thèse avait suscité la colère de l'entourage d'Adama Traoré mais été vite balayée par la contre-autopsie, qui avait relevé "l'absence de point d'appel infectieux". Elle concluait à une mort par "syndrome asphyxique" à confirmer par un examen anatomo-pathologique. Réalisé en septembre, ce premier examen approfondi des organes avait avancé l'hypothèse d'une cardiomyopathie "exposant M. Traoré au risque de mort subite" et relevé plusieurs anomalies pouvant avoir contribué au décès.