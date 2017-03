Mort de Shaoyo Liu lors d'une intervention policière à Paris : que s'est-il passé dimanche soir ?

Une enquête, concernant la "tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, a été confiée à la police judiciaire parisienne. Une deuxième enquête a été confiée à l'IGPN, la "police des polices", afin de faire la lumière sur l'usage de l'arme par le policier.





La famille de Shaoyo Liu, par la voix de son avocat, Me Calvin Job, conteste totalement cette version des faits donnée par la police. Selon l'avocat, Shaoyo Liu était en train de couper "des poissons avec des ciseaux" et se trouvait avec ses quatre enfants, âgés de 15 à 21 ans, quand la police est intervenue. Le père de famille n'a "porté aucun coup", ajoute l'avocat, et "ne

s'est pas précipité" sur les policiers qui auraient "tiré sans sommation".





"Tout s’oriente vers une bavure policière. Quelle est la proportionnalité ? Il n’y a même pas eu de sommation ! C’est très inquiétant.", a affirmé l'avocat dans Le Parisien.