Mort d'une blogueuse fitness après l'explosion d'un siphon de chantilly : une information judiciaire ouverte pour homicide involontaire

Selon 60 millions de consommateurs, Rebecca Burger aurait été percutée à la poitrine par un siphon de crème chantilly ayant explosé. Un produit qui avait été signalé comme étant défectueux et dangereux en 2014. Sur Instagram, un proche de la défunte avait même posté l'objet en question.





Si les expertises sont toujours en cours pour mieux cerner les causes et circonstances du décès, l'avocat des proches de la victime, Me Thierry Moser a fait part à LCI de sa volonté d'obtenir des sanctions pénales et pas que civiles.