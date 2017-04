Mort de Shaoyao Liu : les avocats de la famille évoquent des "éléments douteux"

Outre la qualification, les avocats se demandent également pourquoi treize jours après la désignation d’un juge d’instruction pour enquêter sur cette affaire, le policier "tireur" n’a toujours pas été convoqué. "Les choses ne bougent plus. Cela crée un vif émoi au sein de la communauté chinoise. Le fonctionnaire auteur du tir devrait être entendu pour être mis en examen ou pour être entendu en qualité de témoin assisté", poursuit Pierre Lumbroso.





Pour les conseils de la famille Liu, les zones d’ombres sont en effet nombreuses et mériteraient bien des éclaircissements. "Parmi les éléments qui nous semblent douteux, il y a notamment la paire de ciseaux qu’aurait utilisée Monsieur Shaoyao Liu pour agresser l’un des trois policiers intervenus à son domicile (policier qui affirme que le quinquagénaire a voulu le "tuer" selon le PV d'audition révélé par L'Express ndlr). L’arme blanche a occasionné un trou de 5 mm dans le t-shirt du fonctionnaire et une blessure d’1,2cm au niveau de l’épaule. Si Monsieur Liu avait vraiment été agressif, la blessure aurait été bien plus profonde que cela. Ensuite, la position du tireur et la position du corps de Monsieur Liu ne correspondent pas aux constatations qui ont été réellement faites."