Mort du petit Yanis : comment peut-on en arriver à tuer un enfant ?

S’il n’existe pas de profil type du parent violent, certains facteurs peuvent expliquer le passage à l’acte. "Ce type d’individu n’est généralement pas animé par une véritable intention de donner la mort, explique à LCI Gabrielle Douïeb, psychologue travaillant dans le domaine de la victimologie et de la criminologie. Il s’agit plus d’un mélange de sadisme et de méconnaissance qui le pousse à ne pas prendre en compte l'autre, à savoir ici un enfant fragile et sans défense".





Et la spécialiste des violences faites aux enfants d’ajouter : "Souvent, l’adulte violent a été victime lui-même de violences lorsqu’il était enfant, ce qui a causé chez lui des dommages importants en particulier dans sa relation avec autrui". Sur son site internet, la psychologue Michelle Larivey abonde en ce sens : "Des victimes anciennes de violence adoptent le comportement de bourreau dans leur vie présente. Ils sont eux aussi susceptibles de perdre le contrôle, d'une part, parce que leur conscience d'elles-mêmes est déficiente et d'autre part, parce qu'ils refusent la responsabilité de répondre à leurs besoins, ce qui les amène à s'en prendre à des innocents lorsqu'ils sont frustrés".





Selon elle, "ces anciennes victimes trouvent toujours un bouc-émissaire sur lequel déverser leur rage et se venger lorsqu'on ne se soumet pas à leur volonté".