Mort du petit Yanis : la mère et le beau-père de l’enfant mis en examen

Le beau-père et la mère du petit Yanis, 5 ans, qui serait mort suite à une punition infligée après avoir fait pipi au lit, ont été mis en examen mardi, a annoncé le parquet de Boulogne-sur-Mer. Julien M. est poursuivi pour "crime et homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans" et "violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans par une personne ayant autorité" et risque la réclusion à perpétuité.





Emilie I., la mère du petit Yanis est poursuivie pour "abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit" et risque 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Selon les éléments de l’enquête, après avoir uriné au lit, le petit Yanis aurait été contraint de courir dehors, en pleine nuit, sur une distance de plusieurs kilomètres, le long du canal La Lys, à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais). C’est à proximité de ce site que le petit garçon a été retrouvé mort dans la nuit de dimanche à lundi.