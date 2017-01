Flashé à 200 km/h en revenant d’un stage de récupération de points

Son stage de récupération de points ne lui aura pas été d’une grande utilité. Quelques instants après avoir quitté son instructeur et ses camarades en recherche d’unités pour leur permis de conduire, un jeune Mosellan a été flashé à 200 km/h sur l’autoroute A4 et interpellé vendredi après-midi à hauteur de Phalsbourg, entre la Moselle et le Bas-Rhin. Un excès de vitesse de 90 km/h, puisque le conducteur était en possession d’un permis probatoire et devait donc conduire à 110 km/h au lieu des 130 habituels.





Les gendarmes lui ont immédiatement retiré le permis de conduire, en attendant son renvoi devant le tribunal correctionnel de Saverne, au mois de mars. Selon France Bleu Alsace, qui dévoile l’information, son précieux sésame rose devrait lui être retiré pour plusieurs mois, en même temps que cinq à six points lui seront débités. Son instructeur risque de le revoir rapidement en stage.