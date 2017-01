Moselle : le corps calciné dans une voiture a été identifié

Dans la semaine, le parquet de Metz avait expliqué que l'état "très dégradé" du cadavre rendait nécessaire une analyse ADN afin de déterminer s’il s’agissait bien de la jeune femme. Le corps calciné avait été découvert en France, à Roussy-le Village, dans une BMW portant des plaques d’immatriculation luxembourgeoises. Il s'agissait bien de sa voiture.





Si le parquet luxembourgeois n’a pas livré plus d'informations sur la victime, Ana Lopes était, selon la presse locale, âgée de 25 ans et mère d'un enfant. Décrite comme "sans histoires" et "joyeuse", elle habitait Bonnevoie, un quartier de Luxembourg ville. C'est près de là qu'elle aurait été vue pour la dernière fois dimanche alors qu’elle se rendait seule en voiture dans un fast food après avoir passé la soirée avec des amis.





Comment et pourquoi s'est-elle retrouvée en France ? Que s'est-il passé la nuit du drame ? L'enquête pour établir les causes de sa mort "en étroite collaboration avec les autorités françaises poursuit son cours", a simplement indiqué le parquet du Luxembourg. Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte à Metz. Les gendarmes de la section de recherche de Metz sont en charge des investigations.