Mulhouse : une blogueuse fitness meurt après l'explosion d'un siphon de chantilly, une enquête ouverte

Joint par LCI, le patron de la marque du siphon* de Rebecca Burger, Ard'Time, confirme avoir été contacté par la gendarmerie à ce sujet, indiquant avoir "un expert et des avocats qui gèrent ce dossier en ce moment". Et d'assurer : "Je suis navré de ce qui a pu se passer. On a fait tout ce qu’on pouvait faire pour avertir tout le monde, mais on ne peut pas tout faire malheureusement". Dans un communiqué de presse transmis par mail mercredi soir à LCI, Ard'time "déplore cet accident", "même si à ce stade rien ne permet d'établir un lien" entre le décès et la marque.





En mars 2013, la marque avait procédé à un rappel de produits, demandant à ces clients "de ne plus utiliser le siphon en (leur) possession". Une démarche à l'époque jugée insuffisante par 60 millions de consommateurs.