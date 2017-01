Nancy : une mère soupçonnée d'un double infanticide

La police a reçu ce dimanche au petit matin l’appel d’une Nancéienne indiquant la mort de ses deux enfants. Arrivées sur place, les forces de l’ordre n’ont pu que constater le décès des deux bambins. D’après l’Est-Républicain qui révèle l’affaire, l’aîné allait fêter se quatre ans dans deux jours et sa petite sœur était âgée de 18 mois.





Selon le quotidien local, les suspicions se sont rapidement orientées vers la mère des enfants. Celle-ci a été hospitalisée et devrait être auditionnée rapidement, ainsi que des témoins. Les enquêteurs attendent les examens médico-légaux des victimes pour déterminer les causes exactes de leur décès, même si les premières constatations relevées sur place privilégient une mort par asphyxie. Les questions sur le mode opératoire et sur ce qui aurait poussé la maman à tuer ses enfants restent toujours en suspens.