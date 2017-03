Nanterre : un enfant de deux ans meurt après une chute de 15 étages

Il avait survécu à sa terrible chute, mais ses jours restaient sérieusement en danger. Un petit garçon de deux ans tombé d’une fenêtre de son appartement familial au quinzième étage d’une tour du quartier des Fontenelles, à Nanterre (Hauts-de-Seine) est finalement décédé dimanche à l’hôpital Necker. L’enfant y avait été admis samedi après l’accident.





Selon des informations du Parisien, le garçon a échappé à la surveillance de sa mère et d’un autre membre de la famille présents dans l’appartement et aurait basculé dans le vide en montant sur une chaise. D’après les premiers éléments de l’enquête, il aurait voulu rattraper des jouets qu’il avait fait tomber dans le vide et qui ont été retrouvés au pied de l’immeuble.