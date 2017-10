Nantes : armé d'un pistolet, un homme menace un prêtre dans une église

Un homme de 28 ans, "fragile psychologiquement", a été interpellé à Nantes jeudi midi, après avoir menacé un prêtre pendant un office dans une église avec une arme, probablement un pistolet d'alarme, a appris l'AFP auprès de la police.





"A 11h40, un individu est entré dans l'église Sainte-Croix de Nantes pendant un office", a expliqué e procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès. Environ "40 à 60 personnes" étaient présentes. Le prêtre était en plein sermon. "Il l'a mis en joue avec une arme de poing" et le prêtre s'est réfugié dans la sacristie, a-t-il ajouté.





"Je lisais tranquillement l'Evangile et puis, donc, j'ai vu cet homme qui est arrivé sur ma gauche, et puis avec un revolver, et qui est monté tout près de moi, et qui m'a mis l'arme... Alors là j'ai eu peur", a témoigné le père Bernard Charrier dans une vidéo diffusée sur le site du quotidien Presse-Océan. "Ça fiche la trouille", a-t-il ajouté.