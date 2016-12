Nantes : suspecté d’avoir tué sa logeuse, il vit deux mois avec son cadavre "momifié"

Les pompiers nantais ont retrouvé mercredi le corps "momifié" d’une femme de 55 ans dans la chambre de son domicile. C’est un voisin, alerté par "une forte odeur", comme le précise Ouest-France, qui a permis la macabre découverte. Le corps gisait là probablement depuis deux mois.





Un homme se disant sans ressources et sans domicile occupait toujours le logement. Il était hébergé chez cette amie depuis deux ans et lui aurait donné une gifle et un coup de poing lors d’une journée de la fin octobre. Selon le quotidien local, la femme aurait alors fait un malaise, avant de succomber. Depuis deux mois, il continuait à vivre dans l’appartement de cet immeuble de la rue Etienne-Mahot, partageant les lieux avec le corps sans vie de son "amie".





Placé en détention provisoire par le procureur, il a été mis en examen vendredi pour recel de cadavre, non-assistance à personne en danger et violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.