Nantes : Torturé, un enfant de 8 ans meurt noyé dans sa baignoire

Les auditions et les éléments de l’enquête indiquent qu’il aurait subi des actes de maltraitance les heures précédant sa mort. Pieds et poings liés par une cordelette, il aurait été plongé dans la baignoire remplie d’eau froide. "La punition de la baignoire", aurait indiqué la mère en garde à vue. Depuis plusieurs mois, il semble que l'enfant faisait "l’objet de sévices très appuyés, de coups et, à certaines occasions, était entravé par des liens", avance la même source.





Le parquet de Nantes a ainsi requis la mise en examen de la mère et du beau-père du garçon, pour "homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans" et "actes de torture et de barbarie". Le placement en détention provisoire a également été demandé. Deux autres enfants étaient présents dans l’appartement. L’un âgé de trois ans, l’autre de 18 mois.