Nantes : disparition inquiétante d'un jeune homme de 18 ans après une sortie en discothèque

Ce lundi, la gendarmerie des Deux-Sèvres a lancé un appel à témoins pour retrouver Mouhamed, un jeune homme de 18 ans, porté disparu depuis la semaine dernière. Il a été vu la dernière fois dans une discothèque, "Le Floride", à Nantes, dans la nuit de jeudi à vendredi 20 janvier 2017.





Selon le communiqué de la gendarmerie, Mouhamed Kamara est de type africain, mesure 1m85, a les yeux marrons et les cheveux bruns (des dreadlocks et rasé sur les côtés). Le soir de sa disparition, il était vêtu d’un jeans bleu clair, d’une veste grise, de chaussures type Jordan noires et d’une écharpe.