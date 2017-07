Nantes : un homme aveugle mis en examen pour le meurtre de son voisin hémiplégique

Les faits se sont déroulés ce jeudi en fin d'après-midi. "Pour des motifs encore obscurs, l'homme est descendu dans l'appartement de son voisin hémiplégique, avec qui il a eu une altercation", a expliqué à nos confrères de l'AFP le magistrat de permanence au parquet de Nantes. "Il s'est énervé et l'aurait ensuite frappé à coups de marteau et d'haltère avant de l'étrangler, puis de remonter chez lui", a-t-il ajouté.





La victime, âgée de 63 ans, a été découverte peu après, en sang, par son épouse. Le sexagénaire est décédé à l'hôpital.

Selon le parquet, le suspect a notamment justifié son acte par un différend entre sa femme et le voisin au sujet de jets de mégots de cigarettes sur le balcon de ce dernier. Mais "on ne peut pas établir de lien de cause à effet à partir de ce motif, d'autant que le suspect donne des explications changeantes", a nuancé le magistrat de permanence.