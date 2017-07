Affaire Nehuda et Ricardo : le bébé des deux ex-"Anges de la télé-réalité" confié à la mère

La fillette du couple, qui aurait subi des violences alors qu'elle se trouvait dans la voiture avec ses parents sur une aire d'autoroute de l'Yonne, présentait des fractures et des ecchymoses au niveau du visage. Les parents du bébé ont toujours évoqué un geste non intentionnel, parlant d'un accident. La version n'a pas convaincu le parquet de Tarascon et le juge des enfants. Nehuda est soupçonnée d'avoir couvert son compagnon dans cette affaire pour ne pas que ce dernier soit poursuivi. Elle n'est pas mise en cause pour les violences.





"La petite fille va mieux. Elle est toujours hospitalisée au CHU de Dijon mais devrait pouvoir en sortir très prochainement, ajoute le magistrat. Une information judiciaire a été ouverte vendredi dernier concernant les violences sur l'enfant et des expertises vont être faites notamment pour déterminer si le bébé aura ou non des séquelles".