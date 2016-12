Nice : renversé par une voiture, il est ensuite roué de coups par les passagers

Il était aux alentours de 23 heures mercredi soir sur le boulevard Saramito de Nice quand une voiture, pour une raison inconnue, a percuté un adolescent de 17 ans. Alors que le véhicule s’arrête, deux individus en sortent, relate Nice-Matin. Mais plutôt que de lui porter secours ou au moins de s’enquérir de sa santé, ils le rouent de coups.





Les agresseurs et la voiture avaient déjà pris la fuite au moment de l’arrivée des pompiers. Le jeune homme est pris en charge et présente une vilaine plaie à la jambe, sans doute causée par une arme blanche. Une fois sur place, les policiers procèdent à une fouille des alentours et retrouvent un couteau, une matraque et une bombe lacrymogène sous une voiture en stationnement.