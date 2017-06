Le conducteur du train ivre, le Paris-Clermont loupe l'arrêt à Nevers

Pour la SNCF, "il s'agit d'une situation rarissime, grave et intolérable". Son président a immédiatement mandaté la direction nationale des audits de sécurité pour se rendre sur place et mener une enquête. Une procédure disciplinaire interne est engagée. "Elle peut mener à la radiation de l'agent", a ajouté la SNCF. Le groupe ferroviaire assure qu'il "pratique la tolérance zéro et déploie des moyens importants de prévention et de contrôle" en matière d'alcools et de stupéfiants.