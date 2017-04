Nîmes : en treillis et mal rasé, un futur papa pris pour un terroriste à la maternité

Suffisant, dans le contexte évoqué plus haut, pour déclencher un vent de panique dans la polyclinique nîmoise et obliger les services de police à se rendre sur les lieux. Comme le relate encore Midi Libre, le futur papa a été rapidement retrouvé non loin de l'établissement et a expliqué aux policiers "qu'il venait effectivement de déposer un sac pour sa compagne qui était en salle de travail dans le service maternité pour mettre au monde un enfant". Vérifications faites, le sac à dos en question n'avait aucun élément suspect.