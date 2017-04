Nîmes : la police fait un contrôle sur un terrain illégalement occupé par la communauté gitane et tombe sur Kendji Girac

Avant de se rendre aux Saintes-Maries-de-la-Mer, Kendji Girac a fait un crochet par Nîmes en compagnie d'autres membres de la communauté gitane. C'est sur un terrain de la municipalité qu'il a donc installé la caravane avec laquelle il parcourt la France et c'est donc là que, vendredi, le chanteur s'est fait contrôler par la police, comme le rapporte Midi Libre.





Les policiers municipaux, venus relever les plaques d'immatriculation des voitures et des caravanes sur cet emplacement régulièrement occupé par la communauté des gens du voyage, ont eu la surprise de découvrir le chanteur et ancien gagnant de The Voice parmi les personnes présentes.





"Ce terrain est occupé cinq ou six fois par an par des gens du voyage. Si le terrain est évacué rapidement, et si leur présence n'a donné lieu à aucun dégât ou raccordement au réseau électrique, cela ne donne pas lieu à une verbalisation" a expliqué ce vendredi Richard Tibérino, l'adjoint au maire délégué à la sécurité, au quotidien local.