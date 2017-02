Nîmes : une femme prise de vomissements après avoir découvert un ver dans son hamburger

"J'étais écœurée, a raconté la jeune fille au quotidien régional, qui l'a rencontrée jeudi dans le cabinet de son avocate. J'ai immédiatement été prise de vomissements. J'ai rendu tout ce que j'avais mangé. Ensuite j'ai eu des maux de ventre. Depuis je suis mal et j'ai dû aller voir mon médecin qui m'a prescrit un traitement".





Son docteur lui a ordonné une interruption de travail, et une série d'examens pourrait suivre. Pour l'heure, on ne sait pas si des suites judiciaires seront données à cette affaire peu ragoûtante. "À ce stade, je constate que ma cliente est choquée et inquiète, a déclaré l'avocate au journal. S'agissant du restaurant où elle a pris, son repas, j'espère qu'une enseigne de ce niveau va prendre des dispositions". Midi Libre ne précise pas le nom de l'enseigne de fast-food, qui n'a pas donné suite à ses sollicitations.