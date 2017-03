Niort : une employée handicapée accuse son supérieur de l'avoir "enfermée et retenue dans un local"

"Enfermée et retenue" par un supérieur. Voici ce qu'aurait vécu une employée handicapée d'un magasin Conforama de Niort (Deux-Sèvres). Selon un communiqué de la CGT, relayé lundi 13 mars par la Nouvelle République, "une salariée, handicapée, a été enfermée et retenue dans un local exigu afin de lui soustraire son carnet, son journal personnel sur lequel elle consignait ses notes personnelles et privées en lien avec la dégradation de ses conditions de travail depuis 2013".





Employée de l'enseigne depuis près de dix ans, Nadine a connu des problèmes de santé à l'origine du handicap dont elle souffre. Après avoir bénéficié d'un aménagement de poste, celui-ci est remis en cause depuis 2015 - date à laquelle elle est devenue militante syndicale - et l'arrivée d'une nouvelle direction, raconte le quotidien régional.