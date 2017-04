Nord : des parents lancent un appel à témoins pour retrouver un lapin volé sur la tombe de leur bébé

De tels vols se sont déjà produits sur la tombe de Léa. "À la première Toussaint, on nous a volé une composition florale. Et il y a quelques années, on a emporté un nounours en résine que j’avais peint, en laissant le socle", précise la maman, citée par le journal régional.





Le couple a déposé une main courante à la gendarmerie. Il demande aux personnes qui pourraient voir cet objet sur une autre tombe de le laisser sur place et de les contacter après avoir relevé les noms de la concession ou tout autre indice. L'objectif étant de faire constater les faits par un homme de loi.