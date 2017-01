Nord : deux hommes en garde à vue pour tentative de meurtre sur des policiers de la Bac

"Du gros calibre". Pour évoquer les armes utilisées dimanche soir à Gravelines (Nord), les policiers emploient tous les mêmes termes. Il faut dire que la scène qui s’est déroulée dans la ville n’a rien d’ordinaire.





Peu après 23 heures, plusieurs Gravelinois composent le 17 après avoir entendu un certain nombre de détonations au niveau de la route de l’Aquaculture. "Plusieurs patrouilles se sont rendues sur place où se trouvaient un véhicule et un camping-car, indique une source proche du dossier à LCI, confirmant une information de La Voix du Nord. Les fonctionnaires ont alors été pris pour cible. Il y a eu au moins 16 détonations en présence des forces de l’ordre et deux projectiles ont atteint un véhicule de la Bac. Heureusement, aucun policier n'a été blessé ".

Après sommation, deux hommes sortent finalement du camping-car. "L’individu qui se trouvait dans la voiture a visiblement rejoint son comparse dans le camping-car. Les deux hommes, un trentenaire et un quinquagénaire, ont été interpellés sans que les policiers ne fassent usage de leur arme", poursuit la source.