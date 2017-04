Nord : piégés par les flammes, deux enfants et leurs parents entre la vie et la mort

Le feu s’était déclenché dans le sous-sol de leur domicile. A Walincourt-Selvigny (Nord), un couple et leurs deux enfants ont été piégés par l’incendie de leur maison survenu ce mercredi matin, relate La Voix du Nord. Les deux petits, âgés de 4 et 7 ans, ont été gravement atteints par les fumées. Entre la vie et la mort, ils ont été héliportés au centre des grands brûlés de Bruxelles.





Leurs parents, tous deux trentenaires, ont été envoyés au service des grands brûlés du CHRU de Lille. Toujours selon La Voix du Nord, les secours avaient retrouvé le père au rez-de-chaussée - inanimé et brûlé aux membres inférieurs - et avaient dû réanimer la mère qui gisait au premier étage avec le plus jeune des enfants.





L’incendie a été rapidement maîtrisé par les pompiers.