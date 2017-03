Normandie : naufragés, deux marins regagnent le port après deux heures de nage

A bout de force et en état d’hypothermie, les deux quinquagénaires sont pris en charge par les secours et transférés à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Deux équipages de sauveteurs sont dépêchés sur la zone pour tenter de retrouver l'embarcation des deux hommes, sans succès : "On ne sait pas si elle a coulé ou si elle est partie encore plus au large", témoigne l’un des sauveteurs de la SNSM d’Urville-Nacqueville auprès de la Presse de la Manche. Les conditions dans lesquelles les deux hommes sont tombés à l'eau, restent pour le moment inconnues.