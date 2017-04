Normandie : une douzaine de voitures incendiées dans la nuit à Alençon

La nuit de samedi à dimanche a été agitée à Alençon, plus précisément dans le quartier de Perseigne. De 23h à 6h du matin, les pompiers et la police ont dû intervenir après des échauffourées. Une douzaine de voitures a été incendiée et deux hommes placés en garde à vue.





Selon Ouest France, la police a dû venir à bout de deux ou trois "foyers de tension", citant le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, Patrick Venant. Ce dernier fait état d'une vingtaine de personnes impliquée dans ces débordements. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour repousser ces personnes leur jetant des pierres.