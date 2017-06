Noyade dans la Seine le soir de la Fête de la musique : suicide ou accident ? Selon un témoin, la scène aurait été filmée

Triste soirée que ce 21 juin 2017. Trois personnes ont perdu la vie mercredi soir en France à l'occasion des animations proposées pour la Fête de la musique. Parmi les victimes, un homme qui a sauté du Pont-Neuf, dans le Ier arrondissement de Paris, peu avant 23 heures.





La scène s'est déroulée sous le regard de nombreux témoins qui n'ont rien pu faire pour le sauver. Alors que les enquêteurs pencheraient pour la thèse du suicide, celle d'un jeu qui aurait mal tourné est évoquée par plusieurs personnes qui étaient présentes au moment du drame.





"D’après des témoins, l’homme aurait pu se trouver avec un groupe de personnes qui l’auraient encouragé à sauter… Ils auraient même filmé la scène au smartphone", indique l’un d’eux au Parisien.





Nos confrères rapportent également le témoignage d'une personne qui passait une soirée d’anniversaire sur une péniche : "On voyait l’homme tenter de nager entre le pont et la colonne. Il avait des difficultés. Au début, on a pensé que peut-être il était ivre. En fait, j’ai su qu’il s’était cassé les deux tibias en sautant" dit-il.