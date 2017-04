Oise : il tire sur sa tante et affirme l'avoir confondue avec... un lapin

En plein dans le mille c'est le cas le dire ! Mardi dernier, un quadragénaire a été condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Beauvais, dans l'Oise pour avoir tiré sur sa tante. Son mobile : il l'a confondu avec un lapin.





C'était en mai 2013, sur un terrain où vivent des gens du voyage, Frédéric tire avec son pistolet 22 long rifle sur Rose Marie et la touche au niveau du sternum. À l'époque, l'homme affirme aux gendarmes et au juge d'instruction qu'il n'a pas fait la distinction entre sa tante, petite et rondelette, et un lapin, rapporte Le Parisien.





Une histoire à dormir debout qui n'a jamais convaincu les enquêteurs ni la présidente lors du jugement qui lui a rétorqué : "Vous vous prenez pour un tireur d’élite pour tirer sur des lapins avec un 22 long rifle ?"