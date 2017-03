Jenifer rescapée d'un accident de la route mortel sur l'A1

Le choc s'est produit à hauteur de Chamant, dans l'Oise, vers 1h40 heures du matin. La jeune femme qui se trouvait à l'arrière du véhicule heurté est décédée. Les deux autres passagers, qui étaient installés à l'avant, ont été grièvement blessés. Désincarcérés, ils ont été hospitalisés à Creil et à Paris. Les cinq passagers du van transportant l'ex-coach de The Voice ont été légèrement blessés et admis dans des centres hospitaliers du secteur, selon l'AFP qui cite les secours. "Choquée", Jenifer a été prise en charge à l'hôpital de Gonesse, dans le Val-d'Oise. Nul doute que la chanteuse devrait rapidement réagir à ce drame sur ses réseaux sociaux.