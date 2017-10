Un cerf abattu dans une propriété privée : retour sur une polémique

Alors que la mairie de La Croix Saint-Ouen rappelle qu’un arrêté interdit la chasse à courre dans ses rues, l’homme répond qu’il n’était pas "en acte de chasse" : "Pour moi, la chasse était terminée. Aucun chien, aucun cheval n’est entré dans le village ou dans le jardin. Mais un animal aux abois est considéré comme blessé et devient la propriété et surtout la responsabilité de celui qui l’a amené là. Je suis donc entré dans le village pour voir comment ramener le cerf dans la forêt. Et j’avais l’autorisation de rentrer dans la propriété puisque la gendarmerie avait appelé les propriétaires qui étaient en Bretagne".





La maréchaussée confirme : "Ils avaient donné leur accord pour pénétrer sur leur terrain et mettre fin au trouble à l’ordre public, idéalement en préservant la vie de la bête, ce qui a été tenté". Un périmètre de sécurité avait alors été mis en place "pour éviter d’une part les blessures de l’animal, et d’autre part, les altercations chasseurs et anti-chasseurs qui étaient présents", détaille la gendarmerie. Car ce samedi-là, le hasard calendaire veut qu’une manifestation anti-chasse à courre se déroule à Compiègne.