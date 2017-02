Orly : une "mule" décède d’une surdose de cocaïne dans l’avion

La victime, d'origine guinéenne et domiciliée en métropole, était accompagnée de son petit garçon de 3 ans, selon une source proche du dossier. L'enfant a été confié à son père à son arrivée à l'aéroport. Une enquête, confiée à l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), devra déterminer les commanditaires de ce transport.





La région des Caraïbes est une plaque tournante du trafic de drogue et notamment de cocaïne. D'après une source proche du dossier, le nombre de mules arrêtées en Guyane a plus que doublé entre 2014 et 2016, passant de 183 à 371.