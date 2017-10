Orne : une femme grièvement brûlée lors de son accouchement par césarienne

Cela devait être un moment magique. Mais "un événement indésirable grave s’est produit". Vendredi dernier, une patiente a été grièvement brûlée lors d’une césarienne pratiquée pour son accouchement au centre hospitalier Jacques Monod de Flers (Orne). La femme âgée de 38 ans a dû être transférée en urgence au centre hospitalier universitaire de Nantes.





Selon le procureur de la République d'Argentan Hugues de Philyce, cité par l’AFP, ce grave incident est "lié indéniablement au bistouri électrique utilisé, qui doit être expertisé, et aux produits désinfectants". "Je n'établis pas de cause à effet et je ne suis pas en mesure d'affirmer comment les choses se sont passées, comment ce départ de feu a pu se produire", a-t-il toutefois nuancé. D’après les informations de Ouest-France, la patiente serait brûlée sur 15 % du corps, au troisième degré.