Orvault : disparition inquiétante d’une famille

A Orvault, près de Nantes, une famille de quatre personnes est portée disparue depuis neuf jours. La maison ne porte aucune trace d’effraction, mais du sang a été retrouvé à plusieurs endroits. Leurs portables se sont éteints successivement entre le 16 et le 17 février et aucun mouvement bancaire n’a été repéré. Le parquet de Nantes a ouvert une enquête pour meurtre et séquestration.