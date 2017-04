Orvault : Hubert Caouissin et Lydie Troadec entendus par les juges d'instruction aujourd'hui et demain

Il avait fini par avouer au cours de sa garde à vue avoir tué Pascal et Brigitte, 49 ans, et leurs deux enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans, le 16 février à à Orvault (Loire-Atlantique). Dès le 6 mars, au lendemain de son interpellation, Hubert Caouissin avait été mis en examen et écroué pour "assassinats" et "atteinte à l'intégralité d'un cadavre". Sa compagne, Lydie Troadec, soeur du père de famille assassiné, avait quant à elle été mise en examen et écrouée ce même jour pour "modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres".





Depuis, les deux suspects sont incarcérés à la maison d'arrêt de Nantes. Hubert Caouissin, 46 ans, en sera extrait ce jeudi, Lydie Troadec, 47 ans, vendredi. Les deux seront en effet successivement entendus par les juges d'instruction, selon une information de France 3 confirmée par une source judiciaire à LCI.





Ces deux auditions sont les deux premières qui interviennent depuis la mise en examen des deux suspects et les juges en attendent beaucoup.