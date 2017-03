Outreau : un animateur de centre de loisirs mis en examen pour agressions sexuelles

Selon La Voix du Nord, l’homme incriminé travaille comme salarié de l’Education nationale pour des écoles maternelles et anime également des activités le mercredi et le samedi au centre de loisirs où auraient eu lieu les agressions. L’animateur a été interpellé lundi et placé en garde à vue. Il a reconnu avoir agressé l'enfant à deux reprises, samedi ainsi qu'au début de l'année. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire.





Quatre autres plaintes de parents l'accusant d'attouchements sexuels sur leur enfant ont ensuite été enregistrées, a précisé le parquet. Celui-ci n'exclut pas de nouvelles plaintes. Toute la carrière professionnelle du suspect est passée au crible par les enquêteurs et les familles des enfants susceptibles d’avoir été en contact avec lui sont en train d'être contactées.